Manisa'da FETÖ firarisi tarlada yakalandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik İstanbul'da yapılan yargılama sonucu hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen E.D'nin ilçede bulunduğunu belirledi. Görevden ihraç edilmiş eski uzman çavuş E.D. (34), ekipler tarafından Bahçedere Mahallesi'ndeki bir tarlada yakalandı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. AA / Ali Yıldırım - Güncel Alaşehir Manisa Güncel Haberler

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