Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncel Haberler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında toplam 5 hektar maki ve kızılçam ormanı zarar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çarıkbozdağ Mahallesi'nde saat 11.00'de makilikte başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre toplam 5 hektar maki ve kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Güncel

Alaşehir Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title