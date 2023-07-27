Manisa'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında toplam 5 hektar maki ve kızılçam ormanı zarar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çarıkbozdağ Mahallesi'nde saat 11.00'de makilikte başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre toplam 5 hektar maki ve kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), -