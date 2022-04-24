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Manisa'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'da çıkan orman yangını söndürüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kozluca Mahallesi Araplı Deresi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 3 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Alaşehir, Yangın, Manisa, Güncel, Haberler

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