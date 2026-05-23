Manisa'da Kurban Bayramı'nda 8 bin 766 personel görev yapacak

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı tatili süresince kent genelinde toplam 8 bin 766 personelin görev yapacağını bildirdi.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için kent genelinde güvenlik, trafik, kamu düzeni ve sağlık tedbirlerinin artırıldığını belirtti.

Bayram süresince 4 bin 90 güvenlik personeli ile 4 bin 676 sağlık personeli olmak üzere toplam 8 bin 766 personelin görev yapacağını aktaran Özkan, şehirlerarası yollar, terminal çevreleri, alışveriş alanları ile kurban satış ve kesim noktalarında denetimlerin yoğunlaştırılacağını ifade etti.

Özkan, trafik güvenliği kapsamında dron destekli denetimlerin artırılacağını belirterek, sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve aşırı hız konusunda uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için gerekli planlamaların tamamlandığını kaydeden Özkan, "Vatandaşlarımızın bayram sevincinin herhangi bir olumsuzlukla gölgelenmemesi adına ekiplerimiz sahada görevlerinin başında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutlayan Özkan, kurban kesimlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılması çağrısında bulundu.