Manisa'da 8 Bin 740 Sentetik Hap Ele Geçirildi

MANİSA'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 8 bin 740 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ekiplerin yaptığı aramada, 8 bin 740 sentetik hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü A.S., gözaltına alındı.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.