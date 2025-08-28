Manisa'da 8 Bin 740 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 8 bin 740 sentetik hap ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı ve işlemler devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ekiplerin yaptığı aramada, 8 bin 740 sentetik hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü A.S., gözaltına alındı.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
