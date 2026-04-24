Manisa'da 4 bin 396 sentetik hap ele geçirildi; 4 tutuklama

Manisa'da 4 bin 396 sentetik hap ele geçirildi; 4 tutuklama
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 4 bin 396 sentetik hap ele geçirildi; gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 4 bin 396 sentetik hap ele geçirildi; gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda şüphelilere ait 1 ev ve araçta arama yapıldı. Aramalarda; 4 bin 396 adet sentetik hap ele geçirildi. S.D. (23), E.G. (20), B.G. (19) ve G.Ş. (21) adlı kadın gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

