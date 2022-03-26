Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Sarısu Mahallesi Sarısu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alaşehir İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek çatı katında çıkan alevleri söndürerek kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çatı katında bulunan kalorifer kazanından çıkan kıvılcımlardan dolayı meydana geldiği öğrenildi.

Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Yangın, Güncel, Haberler

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