Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Radyo ve Sinema Stüdyosu Açıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmesine olanak sağlayacak radyo ve sinema stüdyosu törenle açıldı.

Avrupa Birliği (AB) destekli projeler ve üniversitenin altyapı çalışmalarıyla hayata geçirilen stüdyo, radyo yayıncılığı ile sinema ve video prodüksiyonu alanlarında öğrencilere uygulamalı eğitim olanağı sunacak.

Öğrenciler burada ses kayıt, podcast, film çekimi, kurgu ve canlı yayın gibi alanlarda pratik yapabilecek.

Törende konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar stüdyonun üniversiteye, fakülteye ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, "Üniversitemizde eğitim-öğretim altyapısını sürekli geliştiriyoruz. Bu stüdyo da o çalışmaların bir ürünü. Başlangıçta web radyo olarak açılan yayın, bir süre sonra karasal frekanstan da dinlenebilecek." ifadelerini kullandı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar ise "Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığımız bu proje fakültemiz için bir dönüm noktası. Bölgede bu ölçekte stüdyoya sahip tek fakülteyiz. Öğrencilerimiz şimdiden projeler hazırlamaya başladı." dedi.