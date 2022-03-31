Manisa Büyükşehir, Kırsala Desteğini Sürdürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Koç desteğinden fidan desteğine, gölet yapımından sera desteğine kadar, kırsal hizmetlerde üreticinin her daim yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye bu kez de agril örtü desteğinde bulundu. Bu kapsamda Köprübaşı ilçesinin ardından Kula ve Yunusemre ilçelerinde de üreticilere agril örtüleri teslim edildi. Kula'da düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısı, Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Sorumlusu Aydın Topdemir ve üreticiler katıldı.

En büyük destek Büyükşehir Belediyesi'nden

Kula'da çilek üretimini yaygınlaştırdıklarını belirten Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, bunda en büyük desteğin Büyükşehir Belediyesi'nden geldiğini belirterek, "Allah razı olsun Büyükşehir Belediyesi'nden. Tarım olmazsa olmazımız. Biz de Kula olarak çilek üretiminde son 5 yılımızı çok iyi değerlendirdik. Kula'da çilekçiliği yaygınlaştırdık. Bunun tabi en büyük desteği Büyükşehir Belediyesi'nden geliyor" dedi.

Desteğin önemine değindi

Sağlanan bu desteğin üretici için önemine değinen Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısı, "Çilek ilçemiz için önemli. Her ne kadar, bin dekar kadarlık bir alanda yapmaya çalışsakta küçük ailelerimiz için ciddi bir geçim kaynağı. İlçemiz iklim özellikleri anlamında karasal iklime yakın bir durumda. Dolayısıyla, Nisan ayında meydana gelen donlar çilek üreticilerimize ciddi zarar oluşturuyordu. Bu örtüyle, don zararından meydana gelecek kayıpların büyük ölçüde önüne geçmiş olacağız.Ben tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Başkan Ergün'e teşekkür ettiler

Kula ilçesinde yapılan dağıtım töreninin ardından Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi'nde çilek üretimi yapan üreticilere agril örtüleri dağıtıldı. Örtüleri teslim alan üreticiler sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini dile getirdi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

96 bin Metrekare Agril Örtü Desteği

Köprübaşı, Kula ve Yunusemre ilçelerinde 75 çilek üreticisine agril örtü desteğinde bulunduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Çilek üretim alanlarında don ve kırağı zararının önlenmesi amacı ile agril örtü (don-kırağı örtüsü) kullanımı projemiz kapsamında yüzde 75 hibe ile 96.000 metrekare don kırağı örtüsü desteğinde bulunduk. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla üreticimize yönelik desteklerimiz devam edecek. Çiftçimizin, üreticimizin her daim yanındayız" dedi.

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