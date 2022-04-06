Manisa Büyükşehir, Gübre Dağıtımını İlçelerde Sürdürüyor

KIRKAĞAÇ, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'daki tarımsal üretime destek olmak amacıyla açıkladığı 3 milyon 122 bin liralık destek paketi kapsamındaki 291 ton gübre üreticilere dağıtılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesinde düzenlenen törenle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibe desteği verdiği gübreler teslim edildi. Yüzde 33 azotlu kimyevi gübrelerin dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Kırkağaç Tarım Orman Müdürü Cihan Doğan, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Fahri Dinçer ve üreticiler katıldı.

Verim Artışına Destek Olmayı Amaçlıyoruz

11 bin 900 kilogram gübrenin Kırkağaç'ta üreticiyle buluştuğu törende konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Tarım ve çiftçinin ne kadar önemli olduğunu virüs ve savaş ortamı bir kez daha gösterdi. Paranız olsa bile üretmeden bu işin olmayacağını herkes gördü. Türkiye ithal ettiği buğdayın yüzde 60'ını Rusya ve Ukrayna'dan alıyor. Aldığı buğdayın bir kısmını da un ve makarna olarak işleyip, yurtdışına ihraç ediyordu. Son birkaç aydır buğday ve diğer emtiaların fiyat artışları görünce biz de hızla reaksiyon gösterip gübre desteğinde bulunalım istedik. Gübre fiyatları da çok yükseldi. Bu projeyi önce buğday üreticileri için düşündük. Çünkü buğday da çok ciddi bir kriz bekliyorduk. Arkasından gelen talepler üzerine arpa, yulaf ve yem bitkisi üretimini de dahil ettik. Manisa Büyükşehir Belediye'miz 3 milyon 122 bin lirayı peşin ödeyerek gübreleri tedarik etti. 30 dönümden az arazisi olan ve temel gıda teminine yönelik ürünler üreten küçük çiftçilerimizin yararlanabildiği projemiz kapsamında gübreleri üreticilerimize dağıtmaya başladık. Zeytin üreticileri ve üzüm üreticilerinin de talebi oldu ama bu dar zamanda 15 günlük sürede tüm taleplere yetişebilecek zaman ve bütçe oluşturmak neredeyse imkansız.Bizim amacımız bir nebze de olsa ürünlerdeki verim artışına katkıda bulunmak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün sizlere selamlarını iletiyor, aldığınız gübrelerin tarlanızda verim olmasını diliyorum" diye konuştu.

İlçe Ziraat Odası'ndan Teşekkür

Törende bir konuşma yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Cengiz Başkanımıza ve Yılmaz bey size teşekkür ediyorum. Tabi bu büyük bir hizmet. Sera istedik sizden Allah razı olsun, seramız geldi. Rampa istedik, rampayı yaptınız. Hayvan içme suyu göletleri istedik, HİS'leri verdiniz. Yani kısacası ne istediysek verdiniz. Gübre de isteyecektim ben sizden, ama gübre istemeye sıkıldım işin doğrusu. Çünkü, çok büyük bir bütçe gerektiriyor. Belediyenin işi de kolay değil bu kadar isteği karşılamak. Gübre desteği de istemeden oldu. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz durumu oldu. Onun için yürekten teşekkür ederim. Çiftçilerimiz de bu işten çok memnunlar. Onlar da çok teşekkür ediyorlar. Çok sağolun" dedi.

Saruhanlı ve Gölmarmara'da Üreticiler Gübrelerini Aldı

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Saruhanlı ilçesinde 12 bin 800 kilogram, Gölmarmara ilçesinde de 2 bin 900 kilogramlık gübrenin üreticilere dağıtımına başlandığı ifade edildi. Gübre dağıtımında aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün üreticilere yönelik kaleme aldığı seracılıktan meyve fidanı ve gübre desteğine, tarımsal tahmin ve erken uyarı sisteminden zararlılarla biyolojik ve biyoteknik mücadeleye, arıcılıktan kooperatiflere verilen sulama desteğine, tarımsal sulama göletlerinden hayvan içme suyu göletlerine ve taral doldurma tesislerine kadar onlarca yatırım ve hizmetin yer aldığı mektup üreticilere teslim edildi.

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