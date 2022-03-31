Manisa Büyükşehir'den Üreticilere 3,1 Milyon Liralık Gübre Desteği

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca 291 ton nitropower gübresinin alımı için Manisa Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşme yapılarak imzalar atıldı ve gübre siparişi verildi. 3 milyon 122 bin 89 liralık gübre, yüzde 75 hibeli olarak 17 ilçede üretim yapan çiftçilere dağıtılacak. Projeye son başvuru tarihi ise 5 Nisan'a uzatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün açıkladığı tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik 17 milyon TL'lik destek paketi müjdesinde yer alan üreticilere gübre desteği için çalışmalar sürüyor. Başvuruları alınmaya başlanan proje kapsamında yüzde 33 Azot içeren 291 ton nitropower gübresinin alımı için Manisa Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşme yapılarak imzalar atıldı ve gübre siparişi verildi. 3 milyon 122 bin 89 liralık gübre, yüzde 75 hibeli olarak 17 ilçede üretim yapan çiftçilere dağıtılacak. Başkan Ergün'ün talimatı ile başlatılan proje ile yakın coğrafyamızda devam eden savaş durumu ve girdi fiyatlarında oluşan artışlar dikkate alınarak gıda arzında sıkıntılar yaşanmasına ve alım gücü düşük olan küçük üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje ile 30 dönümden az arazi işleyerek buğday üreten küçük üreticilere destek olunacak.

Kapsamı Genişledi, Başvuru Tarihi 5 Nisan'a Uzadı

Başlangıçta sadece buğday üreticileri için planlanan gübre desteği projesi, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda buğday ekili alan şartı kaldırılarak temel gıda ürünleri veya hayvancılık için yem bitkisi ve diğer tek yıllık ürünleri üreten 30 dönümden az arazi işleyen diğer küçük kapsayacak şekilde genişletildi. Başvuru süreci devam eden gübre desteği projesinde yapılan kapsam değişikliği nedeniyle çiftçilerin başvurularında yoğunluk yaşanmaması ve mağduriyetlerin oluşmaması amacıyla 5 Nisan Salı gününe kadar uzatıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürecin tamamlanmasının ardından gübrelerin 10 Nisan'a kadar teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

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