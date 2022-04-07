Manisa Büyükşehir'den Sulama Kooperatifine Boru Desteği

MANİSA (Bültenler) - Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 130 üreticinin faydalanacağı sulama tesisinde, Kenger Sulama Kooperatifi'nin yaptığı çalışmalara destek amacıyla hatların yenilenmesinde kullanılmak üzere 172 metre 400 mm/16atü PE-100 ve 60 metre 400 mm/16atü PVC desteği sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek olmak ve üretim kalitesini arttırmak amacıyla çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kenger Sulama Kooperatifi'nin ortakları olan 130 üretici ailenin faydalanacağı tesise, sulama hatlarının yenilenmesinde kullanılmak üzere 172 metre 400 mm/16atü PE-100 ve 60 metre 400 mm/16atü PVC desteği sağlandı.

Kooperatiften Büyükşehir'e Teşekkür

Kula Kenger Sulama Kooperatifi Başkanlığı yetkilileri, boruların tesisleri için oldukça faydalı olacağını ifade etti. Kooperatiften yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda da Büyükşehir Belediyemizden boru desteği almıştık. Bu yıl da sezon öncesinde bizim için çok önem arz eden bir kısmı sulamaya açacağız ve arıza olduğunda anında müdahale edebileceğiz. Sağlanan boru desteği için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve her daim desteklerini esirgemeyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı ve ekiplerine de teşekkür ederiz" denildi.

"Desteğimiz devam edecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, tarımsal üretimin ve dolayısıyla üreticinin oldukça önem arz ettiğini vurguladı. Usta, "Tarımsal üretimde devamlılığının sağlanması için Kooperatif ve üreticilerimizin elimizden geldiğince yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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