Manisa Barosu'nun 100. Yılı İçin Törende Bir Araya Gelindi
Turgutlu ilçesinde, Manisa Barosunun kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Baro Temsilcisi Avukat Büşra Güneş, baroların önemi üzerine bir konuşma yaptı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Barosunun kurulmasının 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Turgutlu Adliyesi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Baro Temsilciliğince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Programda Baro Temsilcisi Avukat Büşra Güneş, baroların önemine ilişkin konuşma yaptı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel