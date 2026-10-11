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Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişinin öldüğü otobüsün mola görüntüsü ortaya çıktı

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Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişinin öldüğü otobüsün mola görüntüsü ortaya çıktı
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Manisa Akhisar'da TIR'la çarpıştığı kazada 11 kişinin öldüğü tur otobüsünün Mustafakemalpaşa'da mola verdiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde otobüsün saat 08.20'de 7 dakikalık mola verip yoluna devam ettiği görüldü.

MOLA ANINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR'la çarpıştığı kazada, 11 kişinin öldüğü tur otobüsünün, Mustafakemalpaşa ilçesinde mola verdiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Yolcularını aldıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna giriş yapan otobüsün, saat 08.20'de ihtiyaç içi kısa bir mola verdiği görüldü. 7 dakika süren molanın ardından yolcuların yeniden bindiği otobüsün yoluna devam etti.

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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