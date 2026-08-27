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Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Manifest' grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından gözaltına alındı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Akış hakkında 'Müstehcenlik', 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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