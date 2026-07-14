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Daire yangında kullanılamaz hale geldi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken, bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında daire kullanılamaz hale gelirken, yaralanan 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

Bahçelievler Mahallesi 5051 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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