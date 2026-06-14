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Çayda kaybolan Ahmet aranıyor

Çayda kaybolan Ahmet aranıyor
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yaparken Alara Çayı'na giren Ahmet Polat (25) akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği piknikte girdiği Alara Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan Ahmet Polat (25) aranıyor.

Manavgat'ın Karakaya Mahallesi'ndeki Manavgat- Alanya sınırında bulunan Alara Çayı kenarına cuma günü öğleden sonra arkadaşlarıyla pikniğe giden Ahmet Polat, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Ahmet Polat gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Alara Çayı'nda ve çevresinde yapılan aramalara rağmen herhangi bir sonuç alınamadı. Dün gün boyu devam eden aramalara hava karardığı için ara verildi. Bu sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler arama çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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