Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü İlkan Özen, hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın, cep telefonu bataryasının patlaması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlkan Özen'in (30) kullandığı 07 CCD 736 plakalı motosiklet, D-400 kara yolunun Taşağıl Mahallesi mevkiinde İ.A. yönetimindeki 42 FMD 56 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özen'in, cebindeki cep telefonu bataryasının patlayarak alev almasıyla motosikletin hakimiyetini kaybettiği ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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