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Antalya'da dairede çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da dairede çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi 5051 Sokak'taki apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
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