Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 21 şüpheli daha gözaltına alındı

Manavgat Belediyesi'nin önceki yönetimi dönemindeki rüşvet ve suç örgütü iddiaları çerçevesinde 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye çalışanları, turizmciler, iş insanları ve müteahhitlerin de olduğu belirtildi.

Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "irtikap" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" iddialarına ilişkin 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ SÖZEN VE KARDEŞİ TUTUKLU

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler arasında belediye çalışanları, turizmciler, iş insanları ve müteahhitlerin de olduğu belirtildi.

EVLERİNDE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti.

Devam eden operasyonlarda eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı. 2 Aralık 2025'te düzenlenen başka bir operasyonda ise 19 şüpheli gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmış, 10 Mart'ta ise gözaltına alınan 40 zanlıdan 12'si tutuklanmıştı.

Şüphelilerden bazılarının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarının ardından tutuklu sayısı 11 olmuştu.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

Türkiye dahil 4 ülkeden ABD-İran savaşı için çağrı: Tek seçenek var
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın
Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

8 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Avrupa ülkelerinden kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı

Avrupa ülkeleri harekete geçti! WhatsApp resmen yasaklanıyor
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

8 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Onur Air resmen iflas etti

25 ülkeye uçuyordu! Türk havacılık devi resmen iflas etti
Rekabet Kurumu’ndan Hobi Kozmetik’e soruşturma

Dev kozmetik markasına soruşturma