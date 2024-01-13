Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

MALTEPE'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki G.K. isimli kadın, polis arama yapmak istediği sırada kaçtı. Kısa bir kovalamaca sonrası yakalanan G.K.'nin çantasında 2 kilo 985 gram metamfetamin ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Maltepe Gülsuyu Mahallesinde denetimler sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü E.Y. ile yanında oturan H.Ö.'yü indiren ekipler üst araması yaptı. Bu sırada polis araçtaki G.K. isimli kadını da aşağı indirerek üstünü aramak istedi. Ancak G.K., polisten kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamaca sonrası yakalanan G.K.'nin çantasından 3 ayrı paket halinde toplam 2 kilo 985 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile 3 bin 885 lira çıktı.

Sürücü E.Y.'nin ise korsan taksicilik yaptığı ve araçtaki 2 kişiyi Kadıköy'den yolcu olarak aldığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilere yönelik yapılan sorgulamada birçok farklı suçtan toplam 83 adet suç kayıtları olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden E.Y'ye ilgili belediyeden çalışma izni almadan belediye sınırları içerisinde yolcu taşımak maddesi gereğince 34 bin 376 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden E.Y., adli kontrol şartıyla serbest kalırken H.Ö ve G.K ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.