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İstanbul'da trafikte tartıştığı kişiye silah doğrultan sürücü yakalandı

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Maltepe'de trafikte tartıştığı kişiye havalı tabanca doğrultan otomobil sürücüsü F.Ö. (21) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'tehdit', 'hakaret' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı.

Maltepe'de trafikte tartıştığı kişiye silah doğrultan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Gülsuyu Mahallesi'nde iki otomobil sürücüsünün tartışmasına ilişkin dün sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüye ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, görüntüde aracının bagajından silah çıkarıp diğer sürücüye doğrulttuğu tespit edilen şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheli F.Ö. (21) Esenkent Mahallesi'nde yakalanırken, silahının havalı tabanca olduğu anlaşıldı.

"Tehdit", "hakaret" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
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