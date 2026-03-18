Haberler

Maltepe'de Trafikte Tartışan Sürücülere 361 Bin 719 Lira Para Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de trafikte tartıştıkları belirlenen iki sürücüye toplamda 361 bin 719 lira para cezası kesildi ve 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine sanal devriye çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde olayın Maltepe'de meydana geldiği tespit edildi. Görüntülerde, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, sürücülerin araçlarıyla birbirlerini takip ettikleri ve araçlarından indikleri anlar yer aldı. İncelemeler sonucunda kimlikleri belirlenen M.R.D. ve E.B.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde sürücülerin trafikte saldırı amacıyla araç takibi yaptıkları ve muayenesiz araç kullandıkları belirlendi.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 361 bin 719 lira para cezası kesildi. Araçlar 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Şüpheliler, haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

