Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Maltepe'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün zamanında aracı durdurması sayesinde kontrol altına alındı. Yangın kısa süre içinde itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Otomobil ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

MALTEPE'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Küçükyalı Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde seyir halindeki otomobilde saat 07: 15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin ön kısmından duman çıktığını gören sürücü aracın kenara çekerek aşağı indi. Otomobilin ön kısmında başlayan yangın kısa süre büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken polis ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Ekiplerin müdahalesiyle yanan otomobil kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
