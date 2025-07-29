Maltepe'de Servis Otobüsü Kaza Yaptı: 9 Yaralı

Maltepe'de Servis Otobüsü Kaza Yaptı: 9 Yaralı
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Maltepe'de, havalimanına işçi taşıyan bir servis otobüsü şoförünün rahatsızlanması sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada şoförle birlikte toplam 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MALTEPE'de, iddiaya göre havalimanına işçi taşıyan servis otobüsü, şoförünün rahatsızlanması üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada şoförle birlikte 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, havalimanına işçi taşıyan 34 LCB 031 plakalı servis otobüsü, şoförünün rahatsızlanması üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada şoför ile birlikte 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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