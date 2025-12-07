Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi
Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan bir servis minibüsü, kaygan yolda devrilerek yan yattı. Olayda 22 yolcu yaralandı.
Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolunda Tuzla istikametinde seyreden 34 LAV 592 plakalı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, toplam 22 yolcunun bulunduğu servisteki yaralılara müdahale etti.
Araçtaki yolcuların İstanbul Havalimanı'nda çalışan kişiler olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittiği öğrenildi.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel