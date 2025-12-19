Haberler

Maltepe'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, başka araca çarptı; kaza kamerada

Güncelleme:
Maltepe'de park etmeye çalışan sürücünün fren yerine gaza basması sonucu park halindeki bir otomobile çarpmasıyla meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta hasar oluştu.

MALTEPE'de sürücüsünün park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.55 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini park etmeye çalışan sürücü, manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine hızlanan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki otomobilde de hasar oluştu. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
