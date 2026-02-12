Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde otomobil tamir ve yedek parça servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan otomobil tamir ve yedek parça servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 500 metrekare kapalı alana sahip iş yerinde biriken dumanlar, üst katları tamamen sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman kısa süreli patlama seslerinin duyulduğu iş yerinin üst katındaki 2 daire tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar oluştu, içeride bulunan 4 otomobil yandı.