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Maltepe'de, dron destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 24 Kasım'da yürüttükleri saha çalışmasında, 3 şüphelinin Yalı Mahallesi'ndeki bir evi uyuşturucu saklamak için kullandığını belirledi.

Adrese dron desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 12 kilo 840 gram uyuşturucu madde, 112 bin 200 lira, 4 cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden A.A'nın kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, İ.G'nin ise ateşli silah ve mermi bulundurmak ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA