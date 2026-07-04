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Maltepe'de kuyumcuda silahlı soygun

Maltepe'de kuyumcuda silahlı soygun
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Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde motosikletle gelen kar maskeli iki kişi, silahla girdikleri kuyumcudan tezgahtaki altınları alarak kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MALTEPE'de silahla girdiği kuyumcudan tezgahtaki altınları alan 2 şüpheli kaçtı. Polis şüphelileri yakalmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 11: 00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesi üzerindeki kuyumcuda meydana geld. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen iki kişi motosikletle geldiği kuyumcunun önünde durup silahla içeriye girdi.Şüphelilerden biri tezgahda bulunan bir miktar altını alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekiplerinin çalışmasında soygunu kar maskeli iki kişini gerçekleştirildiği tespit edildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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