Maltepe'de otomobiliyle trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada

Maltepe'de, seyir halindeki otomobiliyle hız yaparak yaya geçidindeki yayaları tehlikeye sokan sürücü, çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay sonucunda sürücü ile motosikletli arasında kısa bir tartışma yaşandı.

MALTEPE'de, seyir halindeki otomobiliyle hız yaparak trafiği ve yaya geçidinden karşıya geçen kişileri tehlikeye sokan sürücü çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu Yan yolda meydana geldi. Yolda seyreden A.Ö. idaresindeki 34 NZK 408 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolsüz şekilde ilerlediği ve yaya geçidinden karşıya geçen yayaların üzerine aracını sürdüğü görüldü. Tehlikeli sürüşe tepki gösteren bir motosiklet kornaya basması üzerine, otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında kısa süreli tartışma çıktı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
