Maltepe'de şantiye duvarı otomobilin üzerine yıkıldı

Maltepe'de şantiye duvarı otomobilin üzerine yıkıldı
Güncelleme:
Maltepe'de bir inşaatın duvarı seyir halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda yaralanan kimse olmazken, araçta hasar meydana geldi.

MALTEPE'de sokakta bulunan inşaatın duvarı seyir halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, saat 16.40 sıralarında Cevizli 30 Ağustos Mahallesi Saraylar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak girişinde bulunan inşaat şantiyesinin duvarı seyir halindeki 34 HZ 8159 plakalı otomobilin üzerine yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Aracın olay yerinden kaldırılma çalışmaları nedeniyle sokak iki yönlü araç trafiğine kapatıldı. Olay nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
