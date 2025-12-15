Haberler

Maltepe'de Gazze'ye yardım için 'Hayır Çarşısı' kuruluyor

Maltepe'de Gazze'ye yardım için 'Hayır Çarşısı' kuruluyor
Güncelleme:
MALTEPE Kaymakamlığı, Gazze'ye yardım amacıyla Hayır Çarşısı kuruyor.

MALTEPE Kaymakamlığı, Gazze'ye yardım amacıyla Hayır Çarşısı kuruyor. 19-21 Aralık arasında kurulacak kermese İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Maltepe Müftülüğü 'nün yanısıra Maltepe'de bulunan çeşitli sivil toplum örgütleri de destek verecek. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki çağrıda bulunarak, "Her kim Gazze'deki zulme göz yummak istemiyorsa, insanlığa destek çıkmak istiyorsa 3 gün boyunca kermese desteklerini bekliyoruz. Kapımız ve gönlümüz herkese açıktır.Gazze'ye Maltepe'den yardım elinin kısa sürede ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.

Maltepe Kaymakamlığı, Gazze'ye yardım amacıyla19-21 Aralık arasında Cumhuriyet Meydanı'nda kermes düzenleyecej. 'Hayır Çarşısı' adı verilen ve 3 gün boyunca açık kalacak kermeste satılacak ürünlerin gelirleri Türkiye Diyanet Vakfı Maltepe Şubesi aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak. Kermese ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Maltepe Müftülüğü, Türk Kızılay'ı Maltepe Şubesi, Diyanet Vakfı gibi çok sayıda sivil toplum örgütleri destek verecek.

'ZULME SESSİZ KALMAK İSTEMEYENLERİN KERMESE DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ'

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Hepimizin bildiği gibi Ortadoğu'da Filistin'de özellikle Gazze'de Batı Şeria'da insanlığa karşı Müslümanlara karşı büyük bir zulüm yapılmaktadır. İnsanların çoğu ailelerini, eşlerini, çocuklarını kaybetmekte, kimisi engelli olmakta insanlıktan çıkmış bir şekilde yaşamaya mahkum edilmektedir. Öyle ki bunlar günlük basit birtakım gıda maddelerine suya mahrum kalmaktadırlar. Geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi nerede bir zulüm varsa Türk milleti her zaman insanlığın yanında olmuştur; Türk devleti her zaman insanlığın yanında olmuştur. Bugün de zulüm gören bu topraklara insanlığı götürmek için yarım götürmek için başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk devleti ve Türk milleti seferber olmaktadır. Maltepe ilçemizde de sivil toplum kuruluşları havaların soğuduğu bugünlerde Gazze'ye yardım eli uzatmak istemiştir. Biz de Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe Müftülüğü, Maltepe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 19 -21 Aralık tarihleri arasında 3 gün Maltepe Meydan'da merkez camiinin önünde bir kermes düzenliyoruz. Her kim Gazze'deki zulme göz yummak istemiyorsa, insanlığa destek çıkmak istiyorsa 3 gün boyunca kermese desteklerini bekliyoruz. Kapımız ve gönlümüz herkese açıktır.Gazze'ye Maltepe'den yardım elinin kısa sürede ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.

'GAZZE'YE MALTEPE'DEN BİR NEFES OLALIM ARZUSU İÇERİSİNDEYİZ'

Maltepe Müftüsü Hasan Küçük ise, "Gazze aynı insanlık ortak değerleri çerçevesinde dünyayı harekete geçirdi. Yüce milletimiz ve devletimiz Gazze'nin yanında oldu. Bizler kaymakamımızın himayesinde sivil toplum örgütlerimizle Gazze'ye Maltepe'den bir nefes olalım arzusu içerisindeyiz. 3 gün boyunca Gazze'de soğuktan üşüyen, evleri yıkılmış, okulları yıkılmış, evlatlarımıza, yavrularımıza, annelere, babalara buradan bir yardım ulaştırma gayreti içerisinde bulunacağız. Bütün Maltepemizi Maltepemiz dışında bütün İstanbul'u inşallah Maltepe Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
