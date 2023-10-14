Maltepe'de D-100 Karayolunda ambulansa yol vermeyerek otomobiliyle makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü ambulansa çarparak kazaya neden oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü kazaya neden oldu

Maltepe'de D-100 Karayolunda ambulansa yol vermeyerek otomobiliyle makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü ambulansa çarparak kazaya neden oldu.

Olay, D-100 Karayolu Maltepe'de Aydınevler mevkiinde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Kadıköy istikametine makas atarak ilerleyen 34 CCM 907 plakalı otomobil sürücüsü ambulansa yol vermedi. Ambulans ekibinin siren ve anons uyarılarını dikkate almayan otomobil sürücüsü makas atarak trafikte terör estirdi. Otomobil sürücüsü makas atarak ilerlediği esnada ambulans aracına çarptıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Trafikte yaşanan o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL