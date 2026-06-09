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Maltepe'de trafikte kalan ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdiler

Maltepe'de trafikte kalan ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdiler
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Maltepe'de hasta taşıyan bir ambulans, trafikte sıkışınca sürücüler fermuar yöntemi uygulayarak ambulansa yol verdi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

MALTEPE'de hasta taşıyan ambulans Başıbüyük Yolu Caddesinde sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sirenlerini çalarak ilerleyen ambulansa, trafikteki sürücüler fermuar yöntemini uygulayarak yol verdi. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Maltepe'de hasta taşıyan ambulans Başıbüyük Yolu Caddesine geldiğinde trafik sıkıştı. Trafik yoğunluğu nedeniyle sirenlerini çalmaya başlayan ambulans sürücülerden yol istedi. Ambulansın sıkışan trafikte ilerleyemediğini gören sürücüler ise, fermuar yöntemini uygulayarak sağa ve sola geçerek ambulansa yol verdi. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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