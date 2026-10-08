Haberler

Maltepe'de 7 katlı binanın zemin artı iki katı çöktü, 5 kişi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe'de 7 katlı binanın zemin artı iki katı çöktü, 5 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın zemin artı iki katı sabaha karşı çöktü; İstanbul Valisi Davut Gül, çöken bölümlerde yaşayan 12 kişiden 5'inin kurtarıldığını açıkladı. Enkaz altında kalan 7 kişiden 4'ü ile bağlantı kurulduğu, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

(İSTANBUL) Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın ilk üç katı sabaha karşı çöktü. 5 kişi kurtarıldı. Enkaz altında kalan 7 kişiden 4'ü ile bağlantı kuruldu, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın zemin artı iki katı çöktü. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, çöken bölümlerde yaşayan 12 kişiden 5'inin kurtarıldığını, enkaz altında kalan 7 kişiden 4'ü ile bağlantı kurulduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bölgede İBB İtfaiye ekipleri başta olmak üzere kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA
AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum

AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Tamamı açıklansın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fed tutanaklarına göre yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha muhtemel görünüyor

Piyasalara yön verecek sinyal Fed tutanaklarından çıktı
İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş

Protestoda YENİ Parti'ye soğuk duş: İl başkanını topa tuttular

Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem: Saat 5'ten sonra çiğ sebze meyve yok

Edis formunun sırrını açıkladı! Saat 5'ten sonra yasak
Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

1 günde kazandığı para akıllara zarar
Cinayet soruşturmasında firari iş insanı Levent Demir taziye için Aydın'da yakalandı

Cinayetten aranan iş insanı, taziyede yakalandı
Hopa'da tır parkına dev kayalar düştü! 1 kişi öldü, 8 tır hasar gördü

Yamaç tır parkının üzerine çöktü! Tanker devrildi, 1 kişi öldü
Yılların rekabeti böyle bitti! Ronaldo'dan Messi'ye olay yorum

Ronaldo'dan bomba Messi hamlesi! Sosyal medya yıkıldı