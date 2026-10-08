Maltepe'de 7 katlı binanın zemin artı iki katı çöktü, 5 kişi kurtarıldı

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(İSTANBUL) Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın ilk üç katı sabaha karşı çöktü. 5 kişi kurtarıldı. Enkaz altında kalan 7 kişiden 4'ü ile bağlantı kuruldu, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın zemin artı iki katı çöktü. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, çöken bölümlerde yaşayan 12 kişiden 5'inin kurtarıldığını, enkaz altında kalan 7 kişiden 4'ü ile bağlantı kurulduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bölgede İBB İtfaiye ekipleri başta olmak üzere kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA