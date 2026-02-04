Haberler

Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Maltepe Sahil Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı, toplamda 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

B.Y. idaresindeki 34 R 2191 plakalı otomobil, Maltepe Sahil Yolu'nda 34 YJ 9752 plakalı araca çarparak savruldu. Savrulan araç daha sonra 41 ASA 873 plakalı otomobile çarpıp ters döndü.

Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilde sıkışan H.B. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralandığı belirlenen H.B. ile diğer yaralılar B.Y, G.Y, E.Y, Ş.B. ve T.D. ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
