Maltepe'de 23 Nisan kutlamalarında korku dolu anlar! Elindeki bıçağı sağa sola savurdu

Maltepe Belediyesi tarafından 23 Nisan etkinlikleri için kurulan eğlence alanında korku dolu anlar yaşandı. Kutlamalar esnasında bir anda sahneye çıkan bir şahıs, elindeki bıçakla güvenlik görevlilerine saldırdı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde ilginç anlar yaşandı. Maltepe Belediyesi tarafından Altayçeşme Mahallesi'nde Yaşar Kemal Kültür Merkezi önüne kurulan eğlence alanına gelen bir şahıs elindeki bıçakla sahneye çıktı.

KADIN VE ÇOCUKLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Zabıta görevlileri şüphelinin inmesini ve elindeki bıçağı bırakmasını istedi. Ancak uyarılara aldırış etmeyen şüpheli, elindeki bıçağı zabıtaya savurdu. Zabıta bıçaklanmaktan son anda kurtulurken, programa katılan kadın ve çocuklar çığlıklar attı.

GÜÇLÜKLE GÖZALTINA ALINDI

Durumu fark eden polis ekipleri, alanda çok fazla çocuk bulunduğu için silah kullanamadı. Plastik sandalyeleri kalkan yapan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

15 SUÇ KAYDI VAR

Yakalanan Emre B. (28) isimli şüphelinin Maltepe Cezaevi'nden kısa süre önce tahliye olduğu öğrenildi. İşsiz olan şüphelinin yaralama, gasp, hırsızlık gibi suçlardan 15 kaydı olduğu belirtildi. Şüpheli emniyete götürüldü.