Fenech'e beraat, Galizia için adalet yok

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın 2017'de öldürülmesine iştirak etmek ve cinayet işlemek amacıyla suç örgütü kurmakla suçlanan iş insanı Yorgen Fenech'in yargılandığı davada beraat etmesi, kamuoyunda tartışma ve tepkilere yol açtı.

Malta basınında çıkan haberlere göre, Galizia cinayetinin planlayıcılarından biri olarak anılan iş insanı Fenech'in dün akşam sonuçlanan yargılamada jürinin kararıyla beraat etmesi, kamuoyunda tepki uyandırdı.

Daphne Caruana Galizia'nın ailesinden yapılan açıklamada, Yorgen Fenech'in beraat etmesi kararının ardından "adaletin sağlanamadığı" belirtilerek, "katilleri destekleyen, kolaylaştıran veya koruyan kişilerin hesap vermesinin çoktan geciktiği" savunuldu.

Açıklamada, suikastın üzerinden yaklaşık 9 yıl geçmesine rağmen adaletin sağlanamadığı ifade edildi.

Fenech'in beraat kararına, Avrupa'daki farklı basın odaları ve sivil toplum kuruluşları da tepki gösterdi.

Karara, bir tepki de Maltalı siyasetçi ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'dan geldi.

Metsola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Daphne Caruana Galizia için adalet mücadelesini sürdüreceklerinin sözünü verdi.

Kamuoyunda yükselen tepkiler karşısında, Malta Başbakanı Robert Abela, düzenlediği basın toplantısında, itidal çağrısında bulunurken kurumlara duyduğu güveni vurguladı.

Abela, konunun yarın parlamentoda da ele alınacağını belirtti.

Daphne Caruana Galizia suikastı

Kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler, yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen uzaktan kumanda edilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Daphne Caruana Galizia cinayeti, dünya çapında büyük yankı uyandırmış, Avrupa Birliği üyesi Malta'da basın özgürlüğüne ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığın sorgulanmasına yol açmıştı.

Dönemin Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastı soruşturmasının kendi hükümeti üzerinde yarattığı siyasi kriz ve artan baskılar sonrasında Ocak 2020'de istifa etmişti.

Cinayete dair önceki yargılamalarda üç kişi cinayeti gerçekleştirmekten, iki kişi de bomba temin etmekten suçlu bulunarak, uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA