Malkara'da Buğday Tarlasında Yangın

Malkara'da Buğday Tarlasında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mestanlar Mahallesi Karabayır mevkiinde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi

'Uzaylı Zekiye' olarak hafızalara kazanmıştı! Son hali ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.