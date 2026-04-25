Mali ordusu, silahlı grupların ülkede farklı noktalara saldırılar düzenlediğini açıkladı

Ordudan yapılan açıklamada, kimliği belirsiz "terörist grupların" başkent ile ülkenin iç kesimlerindeki çeşitli askeri noktalara saldır düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Yerel basındaki haberlere göre başkent Bamako'daki ülkenin ana havalimanı yakınlarında da silah sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları ve sahadaki gazetecilere göre, Mali'nin ana askeri kampı yakınları ve ülkenin çeşitli noktalarından patlama ile yoğun silah sesleri geldi.