Malezyalı siyasetçi Enver İbrahim'den tahıl koridoru anlaşmasına övgü Açıklaması

Malezya ana muhalefet lideri Enver İbrahim, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına atıfta bulunarak, "Bu, büyük ve başarılı bir diplomatik zaferdir." dedi.

İbrahim, İstanbul'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk yetkililere ve Türk halkına anlaşmaya öncülük ettikleri için teşekkür ederek, "İçinde bulunduğumuz umutsuzluk ve olumsuzluk döneminde dikkate değer bir hikaye." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uluslararası gıda sorununu çözmek için Ukrayna ve Rusya'yı bir araya getirmeyi başardığına dikkat çeken İbrahim, "Savaş hala devam etse de bu anlaşma bir araya gelmek ve ilişki kurmak için bir fırsat." dedi.

Enver İbrahim, Türkiye'nin nüfuzunu insanların refahı için kullanmasının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Anlaşma, Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki insanların hayatlarını etkiliyor. Bu adımın, gıda fiyatlarının artması ve gıda güvenliği konusunda büyük etkisi olacaktır. Bu, büyük ve başarılı diplomatik bir zaferdir." diye konuştu. İbrahim, anlaşmada arabulucu rolünü, Müslüman bir ülkenin üstlenmesinin de gurur verici olduğunu belirtti.

İbrahim, anlaşma için ortaya konulan iş birliğinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "tünelin sonundaki ışığa" işaret edebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.