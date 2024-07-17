Üye Girişi
Haberler

Maldivler değil İznik Gölü Turkuaz renge bürünen İznik Gölü kendine hayran bıraktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü. Uzmanlar, göl renginin turkuaza dönüşmesinin sebebinin plankton sayısının artışı olduğunu belirtti. İznik'e gelen turistler, temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nü aratmayan eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Maldivler değil İznik Gölü

Turkuaz renge bürünen İznik Gölü kendine hayran bıraktı

BURSA - Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Orhangazi ve İznik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü, plankton patlaması sonrası turkuaz renge büründü. Uzmanlar, göl renginin turkuaza dönüşmesinin sebebinin plankton sayısının artışı olduğunu, plankton patlamasına ise yüksek hava sıcaklıklarının yol açtığını belirtti.

İznik'e gelen yabancı ve yerli turistler, temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nü aratmayan eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

2 yıl önce mavi bayrak verilen İznik Gölü'nde plaj işletmecisi Bekir Uslu, "Her yıl genellikle böyle oluyor. Bu sene biraz geç gerçekleşti. Bu olayın yaşanması yerli ve yabancı turistin de buraya gelmesine vesile oluyor" diye konuştu.

(İA-ABE-İHS)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İznik Gölü Türkiye Maldiv Salda Bursa İznik Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi

 Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title