Muş'ta kaçak keklik avlayan kişiye 67 bin lira ceza
Muş'un Malazgirt ilçesinde kaçak keklik avladığı belirlenen bir kişiye 67 bin TL idari para cezası kesildi, kafes ve kekliklere el konuldu.
Muş'un Malazgirt ilçesinde kaçak keklik avladığı tespit edilen bir kişiye 67 bin lira ceza verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kaçak avcılığın önlenmesi için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çobanlık yapan bir kişinin çadırının yanında bulunan kafeste 2 kınalı keklik bulundu.
Arazide kafes avcılığı yaptığı tespit edilen kişiye, 67 bin lira ceza uygulandı.
Ekiplerce kafes ve kınalı kekliklere el konuldu.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız