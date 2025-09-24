Malavi Devlet Başkanı Chakwera, Seçim Yenilgisini Kabul Etti

Haberler

Malavi'de yapılan genel seçimlerde, Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, resmi sonuçlar açıklanmadan yenilgiyi kabul etti. Chakwera, seçim sürecinin şeffaflığını övgüyle değerlendirdi ve yapılacak devir teslim işlemleri için seçilen başkan Arthur Peter Mutharika'yı kutladı.

Genel seçimlerin 16 Eylül'de düzenlendiği Malavi'de Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, resmi seçim sonuçlarının açıklanmasından önce yenilgiyi kabul etti.

Chakwera, ulusa sesleniş konuşmasında "seçim sürecinin son derece özgür ve şeffaf olduğunu" belirterek, "Bu nedenle yenilgiyi kabul ettim ve seçilmiş Devlet Başkanı Arthur Peter Mutharika'yı arayarak zaferini kutladım." dedi.

Seçim Komisyonu'nu "seçim sürecinde şeffaf davrandığı" için takdir eden Chakwera, "Demokrasimizin selameti için bu profesyonellik seviyesi korunmalıdır." diye konuştu.

Malavi'de genel seçimin resmi sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

2019'daki seçimler iptal olmuştu

Peter Mutharika, 2014'teki seçimi kazanarak Malavi Devlet Başkanı olmuştu.

Mutharika, 2019'da yapılan devlet başkanı seçimini kazansa da Malavi Anayasa Mahkemesi 4 Şubat 2020'de, usulsüzlük yapıldığını gerekçe göstererek seçim sonuçlarını iptal etmişti.

Haziran 2020'de tekrarlanan seçimde Mutharika, Chakwera'ya karşı seçimi kaybetmiş ve 28 Haziran 2020 itibarıyla görevi devretmişti.

