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Malatyalı Öğrenciler TEKNOFEST'e Katıldı

Malatyalı Öğrenciler TEKNOFEST'e Katıldı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nden 30 öğrenci, Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret ederek etkinliklere katıldı ve çeşitli gösterileri izledi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'ndeki öğrenciler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST) etkinliklere katıldı.

Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve mahalle muhtarlığı tarafından mahalledeki yaklaşık 30 öğrenci, Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Öğrenciler, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen festivaldeki stantları gezdi.

Sergilenen ürünleri inceleyip bilgi alan öğrenciler, çeşitli etkinliklere katıldı, gösterileri izledi.

Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İnan Doğan, yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in öğrencilere önemli katkıları olduğunu söyledi.

Mahallelerindeki öğrencilerin de bu heyecana ortak olduğunu aktaran Doğan, "Memleketimize hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu çocuklar bizim ve ülkemizin geleceği olacak onların görerek yaparak ve üreterek hem mahallemize hem ülkemize katkı sağlayabilmeleri için bu etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

Kocaözü Mahalle Muhtarı Serkan Coşkun da öğrencilere TEKNOFEST'in önemli katkısı olacağı için alana getirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel

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