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Malatya Yeşilyurt'ta kamyonetle otomobil çarpıştı; kamyonet sürücüsü yaralandı

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Malatya Yeşilyurt'ta kamyonetle otomobil çarpıştı; kamyonet sürücüsü yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kamyonetle otomobil çarpıştı; kamyonet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yolun karşısına geçen 2 kadın savrulan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kameralara yansıdı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Bu sırada yolun karşısına geçen 2 kadının savrulan araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün Karakavak Mahallesi Fahri Kayahan Caddesi'nde meydana geldi. Ş.G. yönetimindeki 44 AK 008 plakalı kamyonetle A.T.A.'nın kullandığı 44 AFV 672 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerini ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.G. ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu sırada trafikteki başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan kazada, yolun karşısına geçen 2 kadının savrulan araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar görüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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