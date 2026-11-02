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Malatya ve Bartın'da 5 kişiye yasa dışı avdan 1 milyon 437 bin 455 lira ceza kesildi

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DKMP Genel Müdürlüğü, Malatya ve Bartın'da yasa dışı avlanan 5 kişiye toplam 1 milyon 437 bin 455 lira idari para cezası ve tazminat uygulandığını bildirdi. Malatya'da bir yaban keçisini, Bartın'da bir karacayı yasa dışı avlayanlara işlem yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Malatya ve Bartın'da yasa dışı avlandığı tespit edilen 5 kişiye, toplam 1 milyon 437 bin 455 lira idari para cezası ve tazminat uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Malatya'da kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirilen çalışmalara yönelik bilgi verilen paylaşımda, bir yaban keçisini yasa dışı avlayan kişinin yakalandığı, Bartın'da da fotokapan görüntüleri ve saha incelemeleriyle bir karacayı yasa dışı avladığı tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

İki olay kapsamında kişilere, toplam 1 milyon 437 bin 455 lira idari para cezası ve tazminat uygulandığı aktarılan paylaşımda, "Yaban hayatını korumak ve biyolojik çeşitliliğimizi gelecek nesillere taşımak amacıyla koruma ve kontrol faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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