Malatya Valisi Seddar Yavuz, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya'da Vefa Buluşması programında şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfından (EMŞAV) yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz, Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen Vefa Buluşması programında şehit ve gazi aileleri ile emniyet teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Seddar Yavuz, programda yaptığı konuşmada şehit ve gazi ailelerinin devlet ve millet için taşıdığı değere vurgu yaparak, "Şehit ve gazi ailelerimiz bizim ailemizdir. Onların her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ise şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını, şehit ve gazi ailelerine desteklerinin devam edeceğini anlattı.

EMŞAV Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı ve Malatya İl Başkanı Zeynal Selağzı da programda yaklaşık 750 şehit ve gazi ailesi ile Emniyet Teşkilatı mensubunun aynı sofrada buluştuğunu dile getirdi.

Programa İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA