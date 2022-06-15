Malatya Valisi Şahin, AA Malatya Bürosu çalışanlarını kabul etti Malatya Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Malatya Bürosu çalışanlarını makamında kabul etti. Malatya Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Malatya Bürosu çalışanlarını makamında kabul etti. Vali Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek AA'nın habercilikteki önemini vurguladı. AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan da, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. AA / Yeter Erdine - Güncel Anadolu Ajansı Malatya Güncel Haberler

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